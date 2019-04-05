Oui je sais cela ne s'arrange pas !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale... Ca fait longtemps !

EDOUARD

JE VAIS VOUS RACONTER L’HISTOIRE UN PEU BIZARRE

D’UNE MEXICAINE QUI VIVAIT AU MEXIQUE

ELLE S’APPELAIT MARISOL MAIS TOUT LE MONDE L’APPELAIT  EDOUARD

ELLE ETAIT LE SOSIE OFFICIEL DE STEPHANE DERRICK

ELLE ETAIT A MOITIE MAGICIENNE

L’AUTRE MOITIE ETAIT ELECTRICIENNE

C’EST POUR CA QU’ELLE AU COURANT

MAIS DE LA MOITIE DES CHOSES SEULEMENT

 

EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA JAVA - AH - AH

EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA NOUBA - AH - AH

EDOUARD IS DE FEESTJE ?

HIER IS DE FEESTJE !

 

ELLE COLLECTIONNAIT LES PETITES CHAUSSURES POUR MILLE PATTES

ELLE EN AVAIT BEAUCOUP RANGEES DANS DE PETITES BOITES

QUAND DEUX MILLE PATTES SE DISENT BONJOUR

CA PEUT DURER LONGTEMPS, CA DURE UN CERTAIN TEMPS

BONJOUR..BONJOUR…BONJOUR…

C’EST COMME LES SARDINES QUI FONT DES QUEUES DE POISSON

QUAND ELLES SORTENT EN BOITE AVEC LEUR GROS CAMION

 

EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA JAVA - AH - AH

EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA NOUBA - AH - AH

EDOUARD IS DE FEESTJE ?

HIER IS DE FEESTJE ! !

 

AVEC EDOUARD ON A PASSE UNE CHOUETTE SEMAINE

ON EST PARTIS FAIRE DU SKI DANS LES ARDENNES MEXICAINES

C’EST UN PEU COMME ICI MAIS C’EST PAS PAREIL

LA BAS LE TIRE-FESSES S’APPELLE LE POPOCATEPETL

ON A BU DE LA TEQUILA BOUM BOUM A MEXICO

ET DU MEZCAL AVEC UNE LARVE C’ETAIT RIGOLO

QUAND EST VENUE L’HEURE DE MON DEPART

ELLE M’A OFFERT UN CHAPELART ROUGE ET NOIR

 

EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA JAVA - AH - AH

EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA NOUBA - AH - AH

EDOUARD IS DE FEESTJE ?

HIER IS DE FEESTJE !

 

EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA JAVA - AH - AH

EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA NOUBA - AH - AH

EDOUARD IS DE FEESTJE ?

HIER IS DE FEESTJE !

Retrouvez les 1ères dates  STTELLLA

Oui je sais cela ne s'arrange pas !
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LE CARABISTOUR DE STTELLLA

 

02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT / ROCKERILL (SOLD OUT)

03/03/2019 - KAIN (COMPLET)

05/05/2019 - INCOURT / INC'ROCK FESTIVAL 

11/05/2019 - MARCINELLE

21/06/2019 - CHATELET

13/07/2019 - NAMUR

20/07/2019 - SPA / FRANCOS

NOUVEAU : 25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE

31/08/2019 - SCENE SUR SAMBRE

NOUVEAU : 20/09/2019 - NIVELLES

NOUVEAU : 21 /09/2019 - ANDENNE

 

Plus d'infos sur www.sttellla.be

 

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