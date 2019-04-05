Oui je sais cela ne s'arrange pas !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale... Ca fait longtemps !
EDOUARD
JE VAIS VOUS RACONTER L’HISTOIRE UN PEU BIZARRE
D’UNE MEXICAINE QUI VIVAIT AU MEXIQUE
ELLE S’APPELAIT MARISOL MAIS TOUT LE MONDE L’APPELAIT EDOUARD
ELLE ETAIT LE SOSIE OFFICIEL DE STEPHANE DERRICK
ELLE ETAIT A MOITIE MAGICIENNE
L’AUTRE MOITIE ETAIT ELECTRICIENNE
C’EST POUR CA QU’ELLE AU COURANT
MAIS DE LA MOITIE DES CHOSES SEULEMENT
EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA JAVA - AH - AH
EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA NOUBA - AH - AH
EDOUARD IS DE FEESTJE ?
HIER IS DE FEESTJE !
ELLE COLLECTIONNAIT LES PETITES CHAUSSURES POUR MILLE PATTES
ELLE EN AVAIT BEAUCOUP RANGEES DANS DE PETITES BOITES
QUAND DEUX MILLE PATTES SE DISENT BONJOUR
CA PEUT DURER LONGTEMPS, CA DURE UN CERTAIN TEMPS
BONJOUR..BONJOUR…BONJOUR…
C’EST COMME LES SARDINES QUI FONT DES QUEUES DE POISSON
QUAND ELLES SORTENT EN BOITE AVEC LEUR GROS CAMION
EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA JAVA - AH - AH
EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA NOUBA - AH - AH
EDOUARD IS DE FEESTJE ?
HIER IS DE FEESTJE ! !
AVEC EDOUARD ON A PASSE UNE CHOUETTE SEMAINE
ON EST PARTIS FAIRE DU SKI DANS LES ARDENNES MEXICAINES
C’EST UN PEU COMME ICI MAIS C’EST PAS PAREIL
LA BAS LE TIRE-FESSES S’APPELLE LE POPOCATEPETL
ON A BU DE LA TEQUILA BOUM BOUM A MEXICO
ET DU MEZCAL AVEC UNE LARVE C’ETAIT RIGOLO
QUAND EST VENUE L’HEURE DE MON DEPART
ELLE M’A OFFERT UN CHAPELART ROUGE ET NOIR
EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA JAVA - AH - AH
EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA NOUBA - AH - AH
EDOUARD IS DE FEESTJE ?
HIER IS DE FEESTJE !
EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA JAVA - AH - AH
EDOUARD ETAIT LA REINE DE LA NOUBA - AH - AH
EDOUARD IS DE FEESTJE ?
HIER IS DE FEESTJE !
Retrouvez les 1ères dates STTELLLA
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT / ROCKERILL (SOLD OUT)
03/03/2019 - KAIN (COMPLET)
05/05/2019 - INCOURT / INC'ROCK FESTIVAL
11/05/2019 - MARCINELLE
21/06/2019 - CHATELET
13/07/2019 - NAMUR
20/07/2019 - SPA / FRANCOS
NOUVEAU : 25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE
31/08/2019 - SCENE SUR SAMBRE
NOUVEAU : 20/09/2019 - NIVELLES
NOUVEAU : 21 /09/2019 - ANDENNE
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