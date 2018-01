Où trouver des produits sains et bios en province de Liège?

Oyé Oyé : On continue notre c ure de janvier…

On va donc continuer notre exploration des meilleures adresses pour manger et boire sain et si possible local et bio… en province de Liège

On commence par Herve...

Oh bio et terroir

France Charlier propose un petit super marché et un petit snack. Un choix impressionnant de produits biologiques d'alimentation courante, frais et de saison. Vous pourrez également y retrouver des produits d'entretien pour la maison, des cosmétiques, tout pour la santé et le bien-être et un coin bébé.

Possibilité de manger à midi une petite restauration gourmande et saine comme des salades, lasagnes et autres paninis à base de produits bio.

OH ! BIO ET TERROIR - Outre-Cour 67 - 4650 Herve

Arabelle Meirlaen

On y déguste une cuisine saine, légère et goûteuse. Notre chef étoilée est bien à sa place dans sa cuisine ouverte en pleine campagne. Elle y cuisine d’ailleurs en grande partie les fruits et légumes de son grand potager visible de votre table...

Arabelle Meirlaen 7, chemin de Bertanfontaine 4570 Marchin www.arabelle.be

Bienvenue chez Bretts (Table d'hôte)

Marianne est propriétaire de 3 chambres d'hôtes à Jalhay.

Uniquement les vendredis et samedis soir: Marianne propose une table d'hôte à tout petit prix pour une entrée, un plat et un dessert.

Elle concocte ses plats exclusivement avec des produits du terroir et locaux, généralement biologiques. Elle privilégie les spécialités végétariennes, les plats de poissons et de légumes anciens. Elle agrémente sa cuisine d'herbes et plantes de son jardin.

Chez Bretts - 68 Herbiester - 4845 Jalhay - T: 087 37 76 68 - www.bretts.be





Pierre-Marie Laduron

Si vous passez avant ou après les heures d’ouverture du magasin Bio (De la Fleur au fruit), vous suivez les flèches et vous vous servez moyennant quelques pièces dans une petite boîte puisque les sachets de pommes à emporter sont disponibles sur un comptoir à l’arrière du bâtiment.

Carine & Pierre-Marie Laduron proposent aussi leurs produits (et bien d'autres) dans leur petite épicerie bio.

De la fleur au fruit (Pierre-Marie Laduron) - Rue Albert Dekkers 65 - 4608 Warsage - www.delafleuraufruit.be

