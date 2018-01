Où trouver des produits sains et bios à Liège ?

Oyé Oyé : Nos bons plans produits sains et bios à Liège

On va continuer notre exploration des meilleures adresses pour manger sain et si possible local et bio… à Liège.



On est à Liège pour une bonne petite salade à midi…

Le 12-30

Il s’agit d’un concept self-service mais attention, pas la version du Lunch Garden si vous voyez ce que je veux dire. Non ici c’est la salade qui est reine. Vous choisissez la base (roquette, iceberg, riz, pâtes, quinoa…) et vous sélectionnez aussi tous les ingrédients que vous voulez y ajouter.

Le 12 - 30 rue des Carmes, et Bld de Douai (bld de l’Automobile) 4000 Liège www.12-30.be T: 04 221 18 48 FB

Pour acheter nos produits bios à deux pas de là

Al Binete

La référence en matière de Bio à Liège. Depuis ses débuts, l'objectif est toujours le même: promouvoir l'agriculture biologique. On trouve aussi vraiment de tout.

Il y a un rayon boulangerie, du fromage, beaucoup de fruits et légumes … Une commander votre panier bio est également disponible.

Vous y trouverez aussi des produits sans gluten, des cosmétiques, des huiles essentielles et même des produits d'entretien pour la maison...

Al Binette Place cockerill 18 4000 Liège T: 04 221 21 64 FB www.albinete.be

Et pour un bon lunch végétarien?

Terre Mère

Snack végétarien- en accord avec la terre et la vie. Le propriétaire, Grégory Boonen (nutritionniste de formation) vous fera découvrir sa carte hyper complète et variée. On y trouve des sandwichs, des jus de fruits, des milkshakes, des desserts,...

Les fruits et légumes de saison et locaux proviennent de l'agriculture biologique, et tous leurs emballages sont issus de plantes, compostables et biodégradables.

Comme quoi, il est possible de conjuguer plaisir gustatif et respect de l'environnement!

Terre Mère - rue de la Régence 21 4000 Liège T: 04 221 38 05 FB www.terremere.be

Pour un bon thé ou une tisane à Liège?

Sans sucre alors…

La Caféière

Une ancienne boutique bien dans le style et dans l'esprit du Quartier d'Outremeuse. On y déguste avec bonheur une tasse de thé ou de café torréfié artisanalement et surtout dans la boutique même. Vous y trouverez 255 sortes de thés ainsi que 27 cafés du monde entier… Si vous ne connaissez pas l’endroit vous tomberez sous le charme!

118, Rue Puits-en Sock - 4020 Liège





Autres adresses à Liège

Les Petits Producteurs: deux établissements (en Neuvice ou à Ste Walburge) où on se bouscule pour une sélection limitée de produits en circuit court dont pas mal de produits bio.

L’Herboristerie rue du Méry, l’Epicierie du Nord rue Saint-Léonard, Ma ferme en ville rue Souverain Pont ou la Coopérative Ardente à Saint-Nicolas…

On vous met toutes les informations détaillées sur www.oye-oye.be