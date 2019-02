BSCA a accueilli l’an passé plus de huit millions de passagers : bagages égarés, effets personnels oubliés dans l’aérogare ou laissés en cabine, confiscations au contrôle de sûreté lors de l’embarquement (liquides, objets tranchants ou dangereux, etc.)…

Où sont vos objets perdus ? - © Tous droits réservés

"Tout ce qui entre dans le local lost est classé par catégorie", poursuit Benjamin Fontaine. En un an, il y passe autour de 40 000 objets : cela va du trousseau de clés aux valises en passant par les lunettes, les appareils électroniques (GSM, tablettes, PC portables, etc.), les doudous d’enfants, les vêtements, les sacs, les mallettes ou biens personnels confisqués au contrôle de sûreté. Ils n’y restent jamais plus d’un mois. Ensuite, ils sont dirigés à la section perdu-trouvé de la police administrative de Charleroi où ils passent un semestre avant d’être détruits ou donnés à des associations caritatives si leurs propriétaires ne les réclament pas.