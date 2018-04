Où peut-on siroter un bon café dans la province de Liège ?                                                                                

C’est notre stagiaire, Océane, qui est partie à la recherche de quelques bonnes adresses où on peut se poser pour boire un café. Voici la sélection des meilleures adresses chics & cozy …

Direction en Neuvice avec

Fragrances

Si vous aimez le thé, vous allez apprécier cet endroit intimiste et atypique proposant plus de 365 sortes de thés différents. Pour les plus exigeants, venez gouter le café torréfié à l’ancienne !

En Neuvice, 56 - 4000 Liège

Caffe Internazionale

Ici, on allie l’architecture d’époque avec du moderne pour obtenir un cadre unique où l’on peut siroter un bon café mais aussi des chocolats spéciaux. Niveau thé, vous pourrez goûter la gamme Mariage Frères et on vous conseille aussi l’incroyable Brunch à l’américaine !

rue de la Casquette, 17 4000 Liège

Toujours du côté de Liège

Darius Café

Si vous voulez vous sentir comme à la maison, venez découvrir le Darius Café, une création familiale en face de l’université. Thés, café, lunch, gâteux, produits bio, ici vous trouverez votre bonheur à coup sûr !

De plus, à l’occasion de leur 3 ans, vous pouvez gagner un voyage de 10 jours au Brésil … pour plus d’informations, rendez-vous au Darius Café !

Rue Charles Magnette, 1C 4000 Liège

Get Your Mug

Bagels & coffee, on sent tout de suite la culture américaine ! Dans ce café, vous aurez l’impression d’être à New-York avec son ambiance salon, les canapés et les tables basses dans un style chic & cosy ! Petites douceurs sur place ou à emporter, venez les goûter !

rue des Carmes, 17 4000 Liège -

Un petit nouveau… à deux pas de là…

Merlix Cats Café

Boire un café tout un caressant un adorable petit chat, c’est possible au Merlix cats café ! Et si vous tomber amoureux d’un chat, pourquoi ne pas l’adopter ?

rue des Clarisses, 50 4000 Liège

Si vous êtes plutôt du style bobo écolo, une autre nouveauté pour vous

Tea-Shop TeaTower

Dans ce café, c’est l’écologie qui prend le dessus ! Paquets de thés recyclables, sachets de thés biodégradables, pensons à la nature ! Ici, vous pourrez goûter des saveurs des quatre coins du monde ! Notons qu’il y a quand même 400 sortes de thés aux senteurs parfois vraiment dépaysantes !

N’hésitez pas à faire un tour sur leur site internet pour commander vos thés et vos accessoires.

rue Saint Paul 7 4000 Liège

