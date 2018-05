Où peut-on manger de bonnes glaces ?

À partir de demain, le soleil sera de retour. Cette nouvelle vous donne certainement envie de manger une petite glace. Voici quelques adresses où vous ne serez pas déçu !

Chez Franchi G.

C’est de génération en génération que cette passion s’est transmise. Venez découvrir plus de 150 parfums allant des plus classiques aux plus originaux … !

Rue Saint-Gilles, 13 4000 Liège

Pistache & Chocolat

D’après Océane, notre stagiaire, c’est probablement le meilleur glacier du centre-ville ! Si vous aimez les goûts originaux, cet endroit est fait pour vous. Plus de 40 goûts sortis tout droit de l’imagination du patron.

Place du Marché, 23 4000 Liège

Grifo Artisans Glaciers

Restons dans des goûts originaux ! Grifo Artisans Glaciers allie des goûts surprenants pour vous offrir une glace aux saveurs insolites comme la glace à l’orange et huile d’olive.

18, En Neuvice, 4000 Liège

Flavor Tea Box

On ne parle pas de glace ici mais bien de Bubble Waffle. Ces gaufres peuvent être garnies de glaces. C’est une pratique venue d’Asie qui en séduit déjà plus d’un. De nouveau, vous trouverez un large choix de parfums.

Rue Saint-Gilles 81, 4000 Liège - http://flavor-tea-box.business.site/

A chacun ses goûts

Situé au cœur de Tilff, vous pourrez déguster votre glace le long de l’Ourthe. Vous trouverez des glaces aux multiples parfums mais aussi des crêpes glacées. Venez découvrir les différences associations de saveurs pour le plaisir de vos papilles gustatives.

Place du Roi Albert 4, 4130 Tilff - https://www.achacunsesgouts.be/

La ferme Requier

La ferme Requier est située dans un petit village entre Sprimont et Esneux. L’endroit idéal pour marcher mais aussi pour manger une glace au lait de ferme dans un décor campagnard.

Le Salon Ranieri

À seulement 10 kilomètres de Liège, ici vous trouverez de tout ! Glaces, sorbets, sirops, macarons, desserts glacés, du thé et bien plus encore.

Rue de Plainevaux 187, 4100 Seraing - https://www.salonsranieri.be/

