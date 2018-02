Où peut-on manger à base de produits locaux ?

50 à la ronde

Situé à Dalhem, Pierre Roussel propose des produits locaux dans son épicerie pour encourager la consommation de produits sains et de qualités . De la viande, des pâtes, des huiles, ou encore du fromage, on y trouve de tout. Le nom de cette épicerie provient de la méthode employée par le patron. Il cherche des produits dans un rayon de 50 kilomètres autour de Dalhem.

1, Rue Lieutenant Pirard 4607 Dalhem - 04 379 85 95 0498 31 10 44

Mardi-Samedi: 10h - 18h30 - www.50alaronde.be

Bio Nat

Dominique Cremer vous propose des produits de producteurs locaux mais également bio ! Elle propose un concept novateur car elle rassemble, au même endroit, un magasin bio et diététique, une herboristerie, une jardinerie écologique, une pépinière et une entreprise de parcs et jardins sur près de 1000 m². On y retrouve plus de 7000 références dans cette supérette. D’ailleurs, en avril, elle organise une foire aux producteurs.

Rue Mitoyenne 355, 4840 Welkenraedt • 087.44.75.75

Lu.Ma.Me.Je. : 9h30 - 18h Ve.: 9h30 - 18h30 Sa.: 9h - 18h - www.bio-nat.be

Oh bio et terroir

Dans cette supérette, on y retrouve également des produits biologiques d’alimentation courante, frais mais aussi de saison. Sur les temps de midi, oh bio et terroir propose également un espace dégustation avec des produits vendus dans le commerce.

Outre-Cour 67 4650 Herve - +32 4 87 55 37 31 - +32 473 93 54 33

www.oh-bio-et-terroir.be - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

Les Petits Producteurs

Dans cet établissement, vous trouverez une seule variété de produit. Un seul jus de pomme ou encore un seul café. Un concept intéressant pour acheter des produits locaux à un prix convenable.

En Neuvice 48 - 4000 Liège - +32 4 223 03 24 - www.lespetitsproducteurs.be

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 14h.

Saveurs d’Aubel

C’est dans sa jolie boutique d’autrefois que Janique Pepinster vous accueille ! Elle n’échappe pas à la thématique de la semaine. Elle vous propose des produits du terroir mais également un petit espace de dégustation afin de découvrir des plats originaux. Un endroit idéal où vous trouverez des idées de cadeaux comme un plateau de fromage par exemple.

3, Place Antoine Ernst 4960 Aubel - 087 70 02 56

Du ma au Sa : 8h30-18h et dim : 9h30-14h

Autre concept de cette filière circuits courts. Un comptoir ouvert pour acheter ses fruits à tout heure. Pierre-Marie Laduron, producteur de fruits bio à Warsage et Dominique Meyers, producteur de pommes et de poires en agriculture intégrés à Teuven vous propose ce concept.

On vous met toutes les informations détaillées sur www.oye-oye.be ainsi que sur la pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”