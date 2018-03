Où fêter la Saint-Patrick en province de Liège ?

Ce samedi, nous fêtons la fête nationale irlandaise. Indéniablement, elle est associée des éléments typiquement irlandais : le vert, le doré, les trèfles et la chance. L’unique Guinness, l’Irish Coffee, le cidre, la Kilkenny sont les boissons traditionnelles de cette fête. Cette fête nationale est une des plus célébrée dans le monde. C’est aussi le cas à Liège bien évidement. Justement, découvrez où vous pouvez célébrer cette fête irlandaise dans notre province.

A Liège, du côté de la rue Saint-Gilles, on vous recommande le

The Shamrock

C’est le lieu idéal pour fêter la Saint-Patrick à Liège. Il s’agit du plus ancien café irlandais de la Cité Ardente. Ce lieu authentique est tenu par des propriétaires qui aiment cette culture !

Rendez-vous dès ce soir au " The Shamrock " ! On vous dévoile le programme de ce week-end :

Jeudi : Groupe traditionnel Arvan

Vendredi : DJ

Samedi : Groupe Tribal Folk

Dimanche : Jam Celtique

Rue Louvrex, 1

Le Temple Bar

Autrefois le Celtic, Le Temple Bar a été repris par deux liégeois depuis janvier. Le concept ne change pas, ce bar vous plonge dans la tradition celtique comme un véritable Irish Pub. Au Temple Bar, vous pouvez également déguster des boulets à la Guinness ou encore un " Irish Stew " le célèbre ragout d’agneau.

Ici aussi les festivités commencent ce soir avec un groupe de musique Rock/Blues. Samedi on aura droit à un tribute band dédié au Red Hot Chili Peppers.

143-145 Boulevard de la sauvenière

Le Mad Murphy's

Situé dans le carré, c’est le lieu de rendez-vous des fêtards qui ne sont plus étudiants. À l’instar des deux précédents, la fête commence à partir de ce soir avec son Live Music “The Kilt”. En début de soirée on aura droit aux finger Food,mini burger et pilons de poulet.

St Andrews

Nous quittons Liège pour partir du côté de Verviers. Le Saint-Andrews est un bar très connu au centre-ville. Ici, vous passerez une très bonne soirée grâce à la bonne musique diffusée. Vous pouvez également goûter 7 bières au fût.

Ce samedi, les propriétaires organisent une soirée spéciale avec une décoration typiquement irlandaise, tout comme la musique. Outre les boissons d’Irlande, vous pourrez également déguster une bière spéciale verviétoise : la Brass Baron du Brewlab qui sera verte pour l’occasion.

On vous met toutes les informations détaillées sur www.oye-oye.be ainsi que sur la pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”. Pour une fois on vous ajoute aussi quelques bons plans à Bruxelles et à Mons...