Où est passé notre A?

Cette année encore, la Croix-Rouge invite un maximum d'entreprise à rejoindre le mouvement "Missing Type". L’objet de cette campagne ? La disparition des lettres A, O et B, les trois lettres des groupes sanguins, des paysages urbains et numériques afin de sensibiliser la population au don de sang. De qu_i d_nner le t_urnis !

Cette campagne vise à conscientiser la population à la gravité liée à un manque de sang. Comment sensibiliser ? Tout simplement en faisant disparaître temporairement les lettres A, O et B des paysages urbains et numériques et ainsi montrer à quoi ressemblerait le monde sans ces trois lettres…

L’été, une période turbulente pour les stocks de sang…

Si les vacances d’été riment avec farniente, barbecue, soleil et plage, elles riment également, pour la Croix-Rouge, avec baisse des stocks de sang. Afin de pouvoir répondre aux besoins, nous devons récolter plus de 5000 poches avant les vacances. Cette campagne permettra, d’affronter cette période creuse. Pour l’occasion, les sites de prélèvement seront exceptionnellement ouverts le samedi 15 juin 2019 de 10h à 17h. Toutes les infos sur https://www.donneurdesang.be/