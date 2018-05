Orpiment, quand l'art est à la portée du web

Le web a ses bons côtés, dont celui de faire entrer l'art dans toutes les maisons. C'est le pari de la plateforme "Orpiment", qui propose l'impression "fine art" d'œuvres en édition limitée.

Claire Deprez est régente en arts plastiques et diplômée en photographie. Après avoir enseigné, puis travaillé dans une agence de photojournalisme, Claire se pose sur les hauteurs vallonnées de la province de Liège, exactement à Sprimont.

Spécialisée dans l'impression et la reproduction d'œuvres d'art, elle a lancé voici quelques mois une galerie d'art sur le web. Véritable plateforme virtuelle, "Orpiment fine art" propose 32 galeries de 29 artistes photographes, graphistes, peintres ou encore illustrateurs. C'est, en quelques mots, une plateforme de diffusion d'impression "fine art" en édition limitée et en 2D.



Comment faire ?

L'internaute déambule au gré des galeries et fait son choix parmi les quelques dizaines d'œuvres proposées. Lorsque son cœur bat pour une oeuvre, l'amateur d'art peut alors consulter les possibilités d'impression de celle-ci en plusieurs formats et encadrement différents, avant de finaliser la commande.

Il est important de noter que l'artiste reste propriétaire de ses œuvres, c'est de la cession de droits d'utilisation. C'est aussi l'artiste qui décide du nombre de reproductions et peut utiliser cette œuvre ailleurs que sur "Orpiment fine art".

"L'acquéreur doit savoir que tout est fait en interne, dans mon atelier. L'impression sur une imprimante dernière génération et sur des papiers labellisés, est garantie, dans de bonnes conditions d'exposition, pendant plusieurs décennies ! Orpiment propose cinq modes de finitions différents. C'est véritablement une œuvre originale qui sera numérotée, le client recevra un certificat signé de l'artiste" insiste Claire Deprez.

Lancée voici quelques mois, mais dans les cartons de Claire depuis deux ans, "Orpiment fine art" est l'équivalent d'une galerie, mais sur le web et consacrée à plusieurs artistes d'univers différents. Elle est accompagnée dans l'aventure par sa filleule et nièce Yannick.

"S'offrir une œuvre n'est pas toujours évident. On n'a pas toujours le budget, ni la place et on a parfois l'envie de changer de décoration endéans un certain temps. Orpiment est une solution artistique intéressante. Nous privilégions le "slow art", dans le respect des matières, de l'artiste, en ayant le moins d'intermédiaires possibles".

De 40 centimètres à plusieurs mètres, le travail d'Orpiment est également possible en "wall papers" et en lés de papier peint classique.

Portrait d'Orpiment

Claire Deprez et Yannick Boulanger

