Ornez votre jardin de plantes mellifères... C'est du miel pour les abeilles !

Ornez votre jardin de ces si jolies plantes mellifères... Vous sauverez les abeilles ET la planète !

Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l’être humain n’aurait plus que quatre années à vivre, dit-on !

Aujourd’hui, nous y sommes, les abeilles sont véritablement en danger ! L’une des principales causes ? L’usage outrancier des pesticides. Alors, pour sauver ce qui le reste encore, pensez aux abeilles avec ces plantations.

Vous avez un jardin, une terrasse ou un balcon ? C'est parfait ... Avec l’arrivée du printemps, pourquoi ne pas casser les règles du jardin décoratif à la française et joindre l’utile à l’agréable ? Les abeilles ont plus que jamais besoin de nous. Si elles venaient à disparaître, c’est tout l’écosystème de la planète qui serait profondément bouleversé. De vraies menaces pèsent désormais sur elles : les pesticides, la disparition des fleurs et des plantes à butiner sont autant de pressions qui rendent si fragiles ces pollinisateurs indispensables à la vie.