Optimiser son potager en associant les bons légumes entre eux

Bien marier les légumes entre eux permet d’optimiser le rendement de votre potager. Certaines plantes s’adorent, d’autres font grise mine entre elles. Chacune a son rythme de croissance, son besoin de soleil ou d’ombre, son besoin en nutriments, certaines sont plus gourmandes en eau que d’autres,… Tous ces paramètres permettent d’associer au mieux les plantes entre elles. Bref, comme les êtres humains, les légumes ont des sympathies, certaines familles se protègent ou se stimulent là où d’autres s’épuisent et se fragilisent.

Certaines familles cohabitent sans problème tandis que d’autres ne se supportent pas. C’est sous les bons conseils de jardiner-malin.fr que nous pourrons rendre notre potager encore plus luxuriant.

chou, cresson, navet, radis, raifort, etc.

carotte, céleri, cerfeuil, fenouil, persil, etc.

aubergIne, piment, poivron, tomate, pomme de terre, etc.

Les familles qui ne s’entendent pas : les liliacées, les solanacées et les légumineuses.

Les familles qui s’entendent bien : les ombellifères, les crucifères et les légumineuses.

Optimiser son potager en y associant les bons légumes entre eux - © Frank and Helena - Getty Images/Cultura RF

Une expérience hors du commun

Optimiser son potager en y associant les bons légumes entre eux - © Alessandra Bucci - Getty Images

Depuis 50 ans, Jean-Paul Thorez mélange les légumes et les fleurs dans son jardin. Il a déjà testé 300 types d’alliances différentes. Son ambition ? Associer des plantes qui s’entendent bien entre elles pour leur garantir les meilleures conditions de vie possible tout en se passant d’engrais, d’herbicides et autres insecticides.

Voici une vidéo qui témoigne de son art, de son talent de jardinier. Une belle source d'inspiration pour une parfait symbiose côté jardin.