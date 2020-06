Le verdict est tombé, les votes du public ont été additionnés aux votes du jury de la team AZAP (75% public, soit plus de 100.000 votes selon les AZAP Awards, et 25% jury) et le titre d'animatrice télé de l'année a été décerné à Sara De Paduwa.

De son côté Adrien Devyver rafle le titre d'animateur télé. Ophélie Fontana était citée dans la catégorie journaliste de l'année, un titre qu'elle a aussi enlevé haut la main. L'actuel trio Viva for Life a donc brillé cette année aux AZAP Awards!