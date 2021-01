Opéré du cœur à deux reprises fin 2020, Michel Drucker annonce son retour en télé

Rien ne semble arrêter le célèbre animateur français de 78 ans malgré ses soucis de santé qui ont frôlé la catastrophe quelques mois plus tôt. Il a en effet annoncé officiellement son retour en télévision pour le printemps 2021.

Je vais être de retour au printemps, vacciné j’espère, sans masque, détendu, avec les cinémas et les théâtres ouverts à nouveau.

