One Reality, le plus grand Centre de Réalité Virtuelle à Liège

One reality est le 2eme plus grand centre d’Europe en termes de taille (environ 3000 m2) et propose le plus grand choix d’expériences Realité virtuelle en "Free-roaming".

Free-roaming signifie que les participants peuvent se déplacer sans contraintes dans l’univers virtuel dans lequel ils sont plongés. Pas de câble, pas de barrière, juste un casque à mettre sur la tête.

On peut y tester de nouvelles technologiques et innovations. Vous vous déplacez-vous à 4 dans des espaces de 25 à 100 m².

Plongez dans le monde virtuel et devenez un avatar dans un monde en 4D. Vous allez pouvoir vivre pleinement et mettre tous vos sens en éveille. Chaleur, vent, vibration, votre sens olfactif et tactile ne seront pas oublié.

On peut par exemple Vivre l'aventure Star Wars en combattant dans l'espace avec un sabre laser.​​​

La réalité virtuelle permet aux petits et grands de s’immerger dans des univers hors-du-commun.

Ils proposent des expériences plus délirantes les unes que les autres qui vous feront oublier, l’espace d’une heure, la réalité qui vous entoure.​

Sachez que des cours de réalité virtuelle sont possible.

L'adresse: One Reality, Rue de Bruxelles 6 (le Cadran) Liège​

Plus d'infos ici