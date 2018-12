"On s'en bat les couilles" ... Frédéric DuBus !

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait chaud cette année ! Trump et Kim Jong-un nous ont donné des sueurs, les Diables Rouge nous ont fait mouiller les maillots, Harvey Weinstein a fait monter la température à Hollywood et Théo Francken en a fait transpirer plus d'un !

Frédéric DuBus est caricaturiste depuis plus de 25 ans. Il publie au quotidien dans la DH et la Libre Belgique et toutes les semaines dans le Soir Mag. Le meilleur de ses dessins sont compilé dans "On s'en bat les couilles" paru tout récemment aux Editions " Renaissance du Livre"

Ecoutez Frédéric, invité de Terry Lemmens dans votre Aller/Retour ce lundi