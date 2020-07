On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ? Et bien si, mais pas que. - © Jens Schwarz / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Les hivers peu rigoureux apportent leur lot d’inconvénients comme la prolifération des insectes, et notamment les mouches. Cet été, on constate d’ailleurs que ces indésirables, même si ayant un rôle utile dans le cycle de la nature, nous font prendre un peu la mouche tant leur nombre est conséquent ! Les mouches apprécient la chaleur, l’humidité et sont attirées par la lumière. Par contre, elles ne supportent pas du tout les conditions ventées. Elles se nourrissent d’une grande variété d’aliments et pondent leurs œufs dans les matières organiques chaudes et humides comme les déchets en décomposition. Chaque femelle peut pondre jusqu’à 1000 œufs, généralement en 5 fois avec chaque fois une centaine d’œufs déposés. Quels sont les remèdes naturels pour éviter ces désagréments, pour garder nos intérieurs sains, pour les faire "tomber comme des mouches" ? Voici quelques remèdes inoffensifs mais imparables pour en venir pratiquement à bout.

L’élémentaire On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ? Et bien si, mais pas que... - © Dougal Waters - Getty Images Si elles s’offrent le gîte en votre demeure, ne leur offrez pas le couvert ! De toute évidence et plus que jamais, soyez attentifs au fait de ne pas laisser traîner quelques mets, ou votre vaisselle qui regorgerait encore de quelques trésors qui pourraient satisfaire nos indésirables du jour. On ne laisse rien à portée de main, enfin à portée de pattes de mouche. Même une simple tasse de thé, de café avec les arômes sucrés, ou les miettes du biscuit dont vous vous êtes délecté. Faites table rase de toute tentation et de gourmandises en self-service pour nos intrus. Veillez à ce que votre cuisine soit nickel ainsi que votre salle à manger, votre buanderie,… et apportez notamment une attention toute particulière à vos poubelles afin que celles-ci soient totalement hermétiques. Par l’odeur alléchées, les mouches pourraient s’y gaver et proliférer en ce lieu de rêve pour elles. On assainit notre intérieur, le plan de travail de cuisine, on ne laisse aucun aliment en open service,… On fait table rase de tout. Aérer son intérieur, le ventiler est aussi un bon réflexe quand on sait que les mouches détestent les courants d’air. N’hésitez pas à vous jouer du ventilo, elles ne vont pas aimer, et c’est bien !

Le vinaigre On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ? Et bien si, mais pas que... - © Eskay Lim / EyeEm - Getty Images/EyeEm Le réflexe vinaigre est un tout bon moyen pour éloigner les mouches, il fait office de répulsif naturel. En plus, il est plus qu’efficace aussi pour nettoyer vos vitres, ce qui fera écran pour tout un panel d’insectes dont ces mouches qui n’apprécieront pas cette odeur. Vous ferez ainsi coup double. Confectionnez un spray avec du vinaigre afin de l’utiliser aisément, vous pourrez ainsi nettoyer votre plan de travail, votre poubelle, aspergez vos devants de portes, en mettre dans un bol posé dans votre cuisine ou encore imbibez un essuie-tout que vous pourrez disposer dans un recoin de pièce, dans votre cuisine, près de votre poubelle,… Alors si on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, tout au moins on les incommode à un point tel qu’elles délogent du lieu imbibé par cette odeur. Une façon "passive" de les attraper car on le sait, on ne ferait tout de même pas de mal à une mouche !

Le basilic On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ? Et bien si, mais pas que... - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Cette plante aromatique est votre meilleure alliée, elle est non seulement un répulsif extraordinaire pour les mouches mais son arôme fera rayonner dans vos pièces un subtil parfum que nous sommes nombreux à apprécier. Déposez ainsi plusieurs plants de basilic en pot près de vos fenêtres, dans votre cuisine, vous aurez ainsi à portée de main de quoi assaisonner vos plats ! Vous pouvez également cueillir quelques feuilles que vous disposerez à différents endroits de votre maison. Une plante aux multiples atouts qui fera votre plaisir et le malheur de vos hôtes indésirés ; les mouches.

La lavande On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ? Et bien si, mais pas que... - © Tous droits réservés Les mouches ne supportent vraiment pas cette odeur. Et pourtant, nous, on adore ! Et c’est ça tout le génie de l’affaire. Utilisée sous forme d’huile essentielle de lavande, en petits sachets, en bouquets séchés, en pot… C’est comme vous voulez. C’est beau, ça sent bon et ça vous donne (presque) l’impression d’être en vacances ! Toutes les pièces de votre demeure peuvent ainsi dégager ces senteurs lavande et vous inviter au voyage grâce à leur parfum. Auprès de votre oreiller, ou quelques gouttes si utilisées en HE, la lavande vous apaisera et vous conduira droit dans les bras de Morphée sans qu’aucune mouche ne vienne perturber votre sommeil.

Les clous de girofle On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ? Et bien si, mais pas que... - © Animaflora - Getty Images/iStockphoto Une autre odeur que les mouches n’aiment pas : celle des clous de girofle. Du coup, il ne faut pas hésiter à en disséminer un peu partout chez vous. C’est une excellente solution naturelle pour faire partir les mouches. Coupez une orange, un citron voire même un oignon en deux. Plantez plein de clous de girofle dessus. Placez votre répulsif anti-mouche dans une coupelle et déposez-les dans votre maison. Changez-les toutes les semaines. Et puis, pourquoi choisir ? Jouez-vous de toutes ces astuces cumulées, les mouches se résigneront à élire domicile ailleurs et vous feront du coup vivre un bel été. Vous n’entendrez plus une mouche voler !