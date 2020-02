"On intervient" tous les jours pour sauver au moins un animal !

Quelques 6800 animaux ont transité par la SPA de Charleroi l'an dernier...

Il ne se passe pas un jour sans que la Société royale protectrice des animaux carolo n'accueille un nouveau pensionnaire ! Ce sont les chiens et les chats qui représentent la majorité des mouvements animaliers mais pas que... Le refuge recueille aussi des chevaux, des moutons, des chèvres, des boucs, des rongeurs... et les fameux N.A.C. qui ne sont plus si "rares" que ça !

Les SPA sont devenues des maillons indispensables pour la survie d'énormément de bêtes ! Par an, les refuges reçoivent des centaines de plaintes fondées ou non. Il s'agit d'éviter les conflits de voisinage dans lesquels les animaux sont pris en otage mais ne courent aucun danger. Par contre, les cas de maltraitance, de malnutrition, les conditions de détention catastrophiques sont constatés trop régulièrement et représentent un travail quotidien pénible et de longue haleine.

"Un animal sauvé qui sort du refuge nous réjouit et nous remplit de bonheur" explique Franck Goffaux, directeur de la SPA de Charleroi à Philippe Jauniaux.

N'oubliez jamais qu'adopter un petit ou grand compagnon reste une décision mûrement réfléchie. On ne prend pas un animal sur un coup de tête.

Pour toute information ou constat malheureux..

-> Le site https://www.spa-charleroi.be/

-> La page FaceBook https://www.facebook.com/pages/SPA-Charleroi/720668158038563