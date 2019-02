On Fire... Loïc Nottet illumine le Tip Top !

Angèle et Roméo Elvis sont toujours les héros du classement Tip Top cette semaine. Tout Oublier est le carton du moment ! Une chanson ironique sur la facilité d’être heureux. Sur un rythme exquis, c'est frais et entraînant !

Le Close To Me d'Ellie Goulding semble se plaire sur le second échelon du podium et confirme le retour réussi de la chanteuse et guitariste britannique qui a fait appel pour l'occasion au DJ Diplo et au rappeur Swae Lee.

Et c'est Loïc Nottet qui rejoint cette fois les leaders du Tip Top... On Fire est #3.