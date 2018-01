"On fait le show" ! C'est le titre de la nouvelle chanson des Enfoirés écrite par Soprano !

Orpheline de Jean-Jacques Goldman, c'est à Grégoire et MC Solaar que la troupe avait confié le soin de composer leur chanson ("Juste une p'tite chanson") l'an dernier.

Pour cette nouvelle édition, c'est à Soprano qu'on a confié les clés de la maison. Le résultat vient d'arriver et l'hymne 2018 des Enfoirés s'intitule "On fait le show".

Ils interprèteront le titre en live lors des représentations du nouveau spectacle ("Musique") qui auront lieu au Zénith de Strasbourg à partir de ce mardi 16 janvier.

Le concert sera comme d'habitude diffusé en télé dans le courant du mois de mars sur une grande chaîne privée française.

En attendant, on vous propose de découvrir "On fait le show" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !