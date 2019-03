"On a faim"... Voici l'hymne belge des Restos du Coeur !

La grande collecte nationale des Restos du Cœur de Belgique ces 8 et 9 Mars est une belle occasion de présenter officiellement leur hymne ! De nombreux artistes se sont mobilisés pour la bonne cause... La chanson s'intitule "On a faim" et est interprétée par Fabian Le Castel sur une musique de Jean-Luc Fonck.

L'écouter... C'est l'adopter, le chanter et se mobiliser !