On a - enfin - écouté l'album posthume de Johnny Hallyday!

On a écouté pour vous le nouvel album de Johnny Hallyday qui nous est parvenu dans la nuit de jeudi à vendredi.

C'était l'une des sorties musicales les mieux gardées de France. Aucune écoute possible avant la sortie officielle. Aucun titre éclaireur en single.

Si on oublie la pochette affreuse et le titre assez tarte de l'album, l'album concentre en 10 chansons et un instrumental signé Yvan Cassar tout ce qui a fait la mythologie Johnny : l'amour (Mon pays c'est l'amour), l'Amérique (Back in LA et L'Amérique de William), le rock'n'roll (Made in rock'n'roll)...

L'équipe est la même que celle des deux albums précédents : Yodelice à la réalisation (et à la composition de plusieurs titres), Yarol Poupaud à la guitare (et à la compo aussi), Bob Clairmountain au mix. Cette star des ingénieurs du son a bossé avec Springsteen, Bowie, Tina Turner...

Surprise côté textes, on annonçait Vianney, il n'y est pas. On y retrouve par contre Miossec qui avait déjà écrit L'attente; Pierre-Yves Lebert, auteur pour Obispo de Chante la rue chante, Sardou, Pagny... et une adaptation de Pierre-Dominique Burgaud (Le soldat rose).

L'album s'ouvre sur un dialogue avec Satan, J'en parlerai au diable. Saisissant. La voix de Johnny assure, riche de toute sa puissance, même en fin de vie. Je ne suis qu'un homme chante-il sur la dernière plage. Peut-être mais avec une vie hors normes.

Au-delà de toutes les polémiques, Laeticia a réussi ces dernières années à entourer Hallyday d'une solide équipe de musiciens qui lui ont redonné une crédibilité rock.

Avec une mise en place de 800 000 albums rien qu'en France, Mon pays c'est l'amour sera l'album le plus vendu de cette fin d'année 2018. D'ailleurs, de nombreux artistes ont repoussé leur album en 2019.