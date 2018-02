On a craqué pour la nouvelle ballade du belge Jasper Steverlinck !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jasper Steverlinck était le chanteur du formidable groupe gantois Arid à qui l'ont doit 4 des plus beaux albums pop-rock belges de tous les temps.

Immédiatement reconnaissable grâce à une voix hors du commun, il sortira son nouvel album solo "Night Prayer" ce 23 mars.

On retrouvera sur ce disque le sublime "Need your love", un nouveau single incontournable si vous êtes fans de ballades remplies d'émotions.

On vous propose de découvrir "Need your love" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi entre 19h et 20h dans le Tip Top La Quotidienne sur Vivacité !