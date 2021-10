Omar Sy fête les 42 ans de sa femme Hélène avec plusieurs clichés inédits de leur couple

Si Michelle et Barack Obama n’ont pas manqué de partager leur joie avec les internautes à l’occasion de leurs 29 années de mariage ce 3 octobre, Omar Sy a fait de même pour son épouse qui soufflait ses 42 bougies trois jours plus tard.

L’acteur de 43 ans, seul Français à figurer dans le Top 100 des personnes les plus influentes selon le magazine Time, a partagé plusieurs photos en noir et blanc de leur couple.

"Ma Lion Queen, Ma Meilleur Copain, Mon Amour, Aujourd’hui, c’est ton jour. Pour la 24eme fois, je te souhaite un joyeux anniversaire. C’est bon ce temps qui passe avec toi… je t’aime" a-t-il écrit en légende de cette publication. "Merci pour ces mots. Je t’aime" a réagi celle qui partage sa vie depuis presque 25 ans.

Omar et Hélène Sy vivent le grand amour depuis 1998. Ils se sont mariés en 2007 et sont les heureux parents de cinq enfants : Selly, Sabah, Alhadji, Tidiane et Amani-Nour.

Sabah a elle aussi partagé quelques mots d’amour à sa mère sur Instagram ce 6 octobre : "Joyeux anniversaire à ma douce, incroyable, belle et absolument adorable maman. La quantité de toi et d’amour que tu donnes aux gens pour qu’ils soient heureux est tellement inspirante. Tu donnes un amour qui est gracieux et puissant. Je suis si fière de pouvoir t’appeler ma mère. Merci pour les sacrifices que tu fais chaque jour. Je t’aime fort ma petite maman".