Offrez-vous une petite bulle détente aux senteurs lavande

La pandémie de coronavirus est éprouvante pour chacun de nous. Nous sommes en état d’alerte et de haute vigilance à cet égard et nous tentons par ce confinement de nous délester de cet ennemi invisible. Certains de nous ont des proches, des amis, de la famille qui succombent au virus, d’autres mènent le combat et en sortent victorieux mais si affectés au plus profond de soi.

Prendre soin de soi, de sa santé, de celle des autres est essentiel on le sait. Mais plus que jamais, s’offrir un peu de détente, un moment pour soi, juste un instant, le temps de souffler un peu, de s’apaiser, de baisser sa garde, c’est un cadeau si précieux et bienfaisant.

Il suffit de si peu parfois, c’est aussi simple que de s’offrir quelques bulles détente et bien-être.

Offrez-vous un bain aux huiles essentielles qui ont des vertus relaxantes à nul autre pareil, chouchoutez-vous parce que vous le valez bien.