"Official Secrets", un thriller ultra tendu coup de cœur de la semaine!

Entre thriller politique ultra tendu et comédie aux relations virtuelles, Cathy Immelen, notre madame cinéma de la RTBF, nous livre ses bons plans ciné de la semaine. Que faut-il aller voir au cinéma en ce moment ?

"Official Secrets" est donc le portrait passionnant d’une citoyenne courageuse. "Ce thriller politique ultra-tendu arrive à nous faire ressentir les craintes mais aussi la détermination d’une femme qui oppose sa conscience personnelle aux intérêts d’état" poursuit encore notre chroniqueuse.

Pacifiste convaincue, la jeune femme divulgue anonymement cette note qui va compromettre l’intégrité de la Grande-Bretagne et remettre en question les fondements de cette intervention militaire. Katherine Gun devient ce qu’on appelle une " lanceuse d’alerte " traquée et intimidée par les autorités anglaises.

Mais aussi les films engagés aussi, je vous conseille "Official Secrets" avec l’actrice britannique Keira Knightley en tête d’affiche. Nous sommes en 2003 : Les Etats-Unis et l’Angleterre souhaitent intervenir en Irak. Katharine Gun, une employée des services secrets reçoit une note des renseignements américains.

Et si vous aimez Alain Chabat...

L’acteur qu’on adore tous est à l’affiche de "#JeSuisLà " .

C’est la nouvelle comédie d’Eric Lartigau, le réalisateur de La famille bélier et de Prête-moi ta main. "#JeSuisLà" est sans doute plus délicat et doux-amer que les précédents films du cinéaste.

Alain Chabat y incarne un chef cuisinier qui mène une vie pépère dans son auberge de campagne.

Sur Instagram, il fait la connaissance d’une mystérieuse coréenne. Cette relation virtuelle prend de plus de place de sa vie… et sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour Seoul afin de rencontrer en vrai, sa correspondante numérique. Problème : elle ne viendra jamais le chercher à l’aéroport mais optimiste, il va l’attendre là, pendant 10 jours, à l’aéroport où il va vivre intensément le choc-culturel coréen et devenir une star des réseaux sociaux !



Les illusions des relations virtuelles, c’est bien sûr un des sujet, ultra-contemporain, du film mais on peut dire qu’il est traité très légèrement… ce qui fait le sel de cette tendre comédie c’est le charme d’Alain Chabat, le film tient sur sa seule performance de frenchie totalement perdu face aux codes sociaux coréens. Sans lui, le film serait déjà moins intéressant…

"Pour avoir, personnellement, fait un assez long voyage en Corée, ce qui me frappe surtout c’est la justesse des situations, des interrogations qu’un étranger peut vivre à Séoul. Pour le reste, ne vous attendez pas à une comédie hilarante ou familiale, "#JeSuisLà" est un petit film charmant mais qui manque de rythme." explique Cathy.