Nutrition et sport : quelques conseils...

Qui dit Nutrition pense alimentation, mais doit aussi et surtout penser hydratation ! Voici donc quelques conseils pour correctement vous hydrater lors de la pratique d'un sport...

La fameuse pyramide alimentaire (schémas ci-après) montre que plus les aliments y sont représentés en grande quantité, plus ils doivent être consommés en grande quantité. Et ce sont bien sont les boissons " non sucrées " qui se trouvent au bas de cette pyramide, donc le plus largement représentées. Viennent ensuite les fruits et légumes, les féculents, les produits laitiers et les apports en protéines (viande, poisson,…), les matières grasses et enfin, les produits à ne consommer qu’occasionnellement.

Si cette pyramide est valable pour chacun d’entre nous, elle s’impose encore davantage dans le monde sportif.