Nutrition et sport : quelques conseils... (la suite)

Qui dit Nutrition dit aussi alimentation... Mais comment bien s'alimenter lors de séances sportives? Voici quelques conseils...

Amateurs ou de haut niveau, les sportifs doivent veiller à :

prévoir tous les jours 2 fruits (de la taille d’une balle de tennis) et 3 sources de légumes (potage, crudités, légumes cuits) : riches en eau, sels minéraux, vitamines, fibres, ils ont une faible densité énergétique mais une haute densité nutritionnelle. En diversifiant les sources et les couleurs, ils apporteront une large palette d’anti-oxydants

consommer des féculents , fournisseurs d’énergie sous forme de glucides, mais aussi de fibres, vit. B, magnésium, fer. Augmenter leur consommation en période de volume d’entraînement élevé et/ou de compétitions longues et intenses

consommer des produits laitiers, surtout si on est en pleine croissance : apport de calcium, protéines et vitamines. La préparation idéale : yaourts, fromage frais ou simples verres de lait

limiter la consommation de viande à la taille de sa paume de main et ne pas oublier d’introduire du poisson 1 à 2 fois par semaine : apport de protéines et de vit B12

réduire les graisses cachées (sans pour autant les supprimer) mais choisir de bonnes graisses (huile de colza, olive, …) pour l’apport des lipides

limiter les produits au sommet de la pyramide alimentaire (ci-après) mais ne pas les supprimer totalement : un petit écart alimentaire peut parfois être le bienvenu pour l’aspect psychologique.



En matière d’alimentation sportive, l’un des principaux aspects à prendre en compte est " la glycémie " : le taux de glucose (=sucre) dans le sang.

Plus il est élevé, plus la sécrétion d’insuline sera importante. C’est elle qui permet l’assimilation du sucre et son stockage dans les cellules musculaires et adipeuses. Elle permet aussi d’assimiler les protéines (sous forme d’acides aminés) et de rétablir les réserves et régénérer les muscles. Qui dit insuline, dit donc bien stockage et régénération. Ce qui n’est pas le cas de l’exercice physique qui, lui, utilise ces stocks !