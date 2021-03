NovaClassic met en lumière les artistes schaerbeekois - Une série de concerts intimistes ! -... Depuis le mois de février, les fans de musique peuvent apprécier une nouvelle série de concerts dans laquelle des pianistes professionnels brillent sur le vieil Erard de Novanoïs. Le vieil Erard, c’est ce beau piano à queue de 1901 aux cordes parallèles, arrivé dans la famille d’Aude Rothschild à sa naissance. Dès son enfance, Aude a joué sur ce piano qui fut ensuite oublié avant d’être réveillé et remis à neuf par l’association française « Fan d’Erard » et l’entremise de Louis Schoonjans, directeur de l’académie de musique de Schaerbeek. Ce piano a trouvé sa place à Schaerbeek, chez Novanoïs. C’est donc dans cet ancien cinéma emblématique de Schaerbeek que le piano a trouvé l’espace où faire vibrer son âme. A l’issue d’un concert donné par Kim Van den Brempt en septembre 2019 pour son projet Moving Hands au Novanois, un collectif (composé de Muriel Gyselbrecht, Aude Rothschild, Elise Blondel, Kim Van den Brempt) s’est spontanément réuni dans l’idée de proposer des rencontres musicales autour de ce piano. Cet instrument âgé de 120 ans voit ainsi se succéder de grands pianistes qui, chacun dans leur style, lui donne une résonance unique lors des concerts intimistes des Novanoïs. Des concerts mais aussi des rencontres Chaque artiste est différent et vous invite à plonger dans son univers lors de ces concerts. Ces moments suspendus sont une façon de découvrir le monde musical florissant schaerbeekois à Novanoïs ! Le prochain concert se tient le 2 avril. Il accueillera Lena et Louise Kollmeier (invitées de Laurent Graulus le 14 février dernier). Elles joueront notamment une œuvre de Virginie Tasset, compositrice bruxelloise qui sera également invitée pour la soirée. L'accord du piano se fera le 2 avril au matin. Le collectif NovaClassic a hâte de vous retrouver en chair et en os. Mais vu le contexte sanitaire, il faudra patienter. Ce concert à 4 mains est donc à visionner en streaming grâce à un Facebook Live exceptionnel qui démarre à 20h sur la page https://www.facebook.com/NovanoisBrussels INFOS PRATIQUES: NovaClassic avec Léna & Louise Kollmeier Prix: gratuit Durée: 2 heures http://www.novanois.com/ https://www.facebook.com/NovanoisBrussels https://www.1030.be/fr/content/novanois