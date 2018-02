Nouveauté: Vous pouvez maintenant partager des listes sur Facebook

Le réseau social n'en finit plus de proposer différents outils pour pousser ses utilisateurs à publier du contenu. Après les sondages, les questions en tout genre ou les recommandations, places aux listes.

"Mes objectifs pour cette année", "Choses à faire", "Les voyages que je souhaite faire"... Les exemples fournis par Facebook dans ces diverses captures d'écran dévoilent des listes au contenu plutôt privé. On le sait, le réseau social cherche à remettre en avant du contenu plus personnel, qui était ces derniers temps noyé dans les nombreuses publications des pages. Mais de là à partager publiquement sa liste de course, il n'y a qu'un pas que les utilisateurs ne franchiront peut-être pas.

Cette nouvelle fonctionnalité est déployée actuellement sur Android. Si vous avez été choisis pour ce test, il vous suffit de débuter une publication "classique" et d'ensuite choisir l'option "liste", qui se trouve à côté des recommandations et autres options de publications. Tous les autres utilisateurs pourront alors voir votre liste et réagir.