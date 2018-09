Nouveau single et nouvelle vidéo pour Indochine !

C'était il y a un peu plus d'un an, le 8/9/2017 Indochine sortait le treizième album de sa carrière sobrement intitulé "13".

Après une poignée de singles et une première série de concerts complets, le groupe emmené par Nicola Sirkis publie déjà aujourd'hui le quatrième extrait de cet album.

Intitulé "Song for a dream", il annonce dans son sillage la deuxième vague du "13 Tour" qui débutera le 1er novembre à Rouen et passera par Bruxelles les 3 et 4 novembre au Palais 12 !

Réalisée par Cristian Jimenez, découvrez tout de suite la vidéo de "Song for a dream" ci-dessous et retrouvez ce titre dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !