Nouveau single et nouvel album pour Hooverphonic !

Le célèbre groupe belge à géométrie variable emmené par Alex Callier & Raymond Geerts est de retour avec une nouvelle chanteuse !

On se souvient principalement de Geike Arnaert ou Noémie Wolfs sur leurs plus grands succès, pour leur succéder, les deux belges ont porté leur choix sur la gagnante de l'édition 2017 de The Voice Vlaanderen.

Agée de 17 ans, Luka Cruysberghs aura la tâche d'incarner l'âme du groupe sur leur dixième album "Looking for stars" prévu pour le 16 novembre.

Après le premier extrait "Romantic", Hooverphonic publie le nouveau single intitulé "Uptight" !

Le groupe présentera ce nouvel album en concert le 17/11 au Cirque Royal lors de "La Nuit du Soir", le 14/12 à Liège à la Caserne Fonck ou le 28/12 à Anvers à la Lotto Arena.

En attendant, découvrez tout de suite "Uptight" le nouveau single de Hooverphonic ci-dessous ! Vous retrouverez aussi ce titre dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !