Nouveau générique de "Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place" pour l’arrivée de Laurence Boccolini

Un décor modernisé fait également son apparition. "Plus lumineux" et doté d’une nouvelle scénographie selon le communiqué de la chaîne française, il présentera aussi des pétales géants en guise de couronne de lauriers pour souligner "l’excellence des champions" et un fauteuil du champion redessiné pour l’occasion annonce PureMédias.

Nagui a clôturé son animation de l’émission le 22 juillet dernier en adressant tous ses vœux de réussite à Laurence Boccolini : "Vous retrouverez Laurence Boccolini, Laurence que j’aime d’amour et qui va s’occuper de vous, vous divertir et vous amuser ! Elle sera comme un poisson dans l’eau. Je t’embrasse ma Lolo, plein de bonnes vibrations ! Et je souhaite beaucoup de bonheur à ceux qui ont travaillé et continueront de travailler sur Tout le monde veut prendre sa place" avait ainsi lancé l’animateur de 59 ans.

Pas de panique pour les fans de Nagui, vous le retrouverez encore tous les jours de la semaine sur Tipik pour N’oubliez pas les paroles.

Vous pourrez également retrouver Laurence Boccolini avec ce nouveau format de Tout le monde veut prendre sa place, bientôt sur Tipik.