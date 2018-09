Nouveau concept à Bruges : le ménage à domicile en petite tenue ou nue

À Bruges, une femme de 39 ans se lance dans une nouvelle activité : le ménage à domicile en petite tenue ou carrément nue. Vous y voyez un service nécessaire ou c’est autre chose ?

Cecylia Kociuba a lancé son activité à Bruges, la société s’appelle " Dust Bunnies " et propose des services de nettoyage à domicile avec la particularité que cela se fait en petite tenue pour 47€ de l’heure, topless pour 55€ ou carrément nue pour 67€ parce que selon elle, un corps nu est quelque chose de simplement naturel et cela correspond à une demande de certains clients. À l’avenir, elle souhaite engager d’autres femmes ainsi que des hommes pour proposer des activités de bricolage dans la tenue d’Adam. Vous y voyez simplement un service nécessaire ou c’est autre chose ?

Maître Olivier Rijckaert, avocat spécialisé en droit du travail au cabinet : " C'est en tout cas un concept original parce que je crois que c'est du jamais vu. Il faut dinstinguer deux situations. La situation où la personne travaillerait comme indépendante et la situation où la personne travaillerait comme salarié. C'est très différent selon les deux cas. Pour le statut d'indépendant, il n'y a aucun problème si la personne travaille toute seule, ce qui semble être le cas ici. Il n'y a donc pas de difficulté puisqu'elle est autonome et qu'elle n'offre pas les services d'un tiers. Elle peut donc faire le ménage chez des gens en petite tenue voire toute nue, je n'y vois pas d'objection ".

En revanche, si d'autres femmes rejoignent l'équipe, c'est différent : " Dans ce cas-là, il faut voir si cette agence propose des services d'indépendants. Si les personnes qu'elles recrutent sont recrutées comme indépendantes, il n'y a pas vraiment de problèmes non plus dans la mesure où ces personnes elles-mêmes indépendantes agiront comme elles le souhaitent et peuvent éventuellement travailler nues. Par contre, la question qui va se poser, c'est de savoir si on ne rentre pas dans la débauche. Malheureusement, cette dernière n'est pas bien définie par le code pénal et il faudra voir si l'agence ne se tourne pas tout doucement vers des services qui s'apparenteraient à de la prostitution. Après, je pense qu'elle est intelligente et elle précise bien que des services sexuels ne sont pas offerts. Il faudra juste éviter que ça dérive sinon elle pourrait être considérée comme proxénète, ce qui n'est pas autorisé ".

Pour le statut de salarié, cela fonctionne différemment : " Si elle compte travailler avec des salariés, je vois beaucoup de problèmes. Le premier, c'est que je ne suis pas certain que nous soyons dans les conditions de la dignité des travailleurs puisque l'employeur a l'obligation de faire travailler ses travailleurs dans des conditions dignes et correctes. Le deuxième souci est celui du consentement. Dans quelle mesure les personnes qu'elles recruteraient donnent vraiment un consentement libre et éclairé pour aller travailler dans des petites tenues ".