Nous recommandons chaudement le premier single de Sam Bosman !

Vous vous souvenez probablement de lui, Sam Bosman fut l'un des talents fort remarqué dans la saison 2 de The Voice Belgique.

Après avoir été le chanteur d'un groupe de covers pendant 6 ans, Sam Bosman se lance en solo et accouche d'un premier single !

Intitulé "Give me the reason", il s'agit d'une ballade pop-rock que ne renieraient pas des artistes comme Coldplay, Ed Sheeran ou Shawn Mendes.

Un album complet est attendu pour 2019 mais en attendant, on vous propose de découvrir "Give me the reason" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !