Nous ne sommes pas tous des héros mais nous pouvons tous sauver des vies

Il est des gestes qui sont essentiels et qui peuvent sauver des vies. La crise de coronavirus a, par la force des choses, mis humblement en avant bien des héros, des personnes qui en première ligne se battaient elles aussi au péril de leur vie pour aider ceux et celles qui étaient en souffrance, ceux et celles qui s'accrochaient à la vie !

La Croix Rouge qui oeuvre dans bien des pays se bat quotidiennement pour aider les personnes dans le besoin, pour aider aussi à sauver des vies. Une vidéo sur la Croix Rouge nous rappelle combien nous pouvons tous à notre façon être un maillon de la chaîne et contribuer ainsi à sauver des vies. Si nous ne sommes pas tous des héros de première ligne, nous pouvons en un seul et si simple geste, en faisant un don pour une institution, pour la recherche médicale, pour des associations qui oeuvrent dans l'entraide être un citoyen responsable.

En relayant cette vidéo de la Croix Rouge française qui met en avant cette mamie super héros, le site positivr.fr réveille nos consciences citoyennes et humaines. S'il est vrai que nous ne pouvons pas tous être des héros, chacun peut cependant sauver des vies, en faisant un don. C'est un message fort que véhicule cette vidéo et qui garde tout son sens qui plus est en cette persistante pandémie.