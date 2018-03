Notre représentante au concours Eurovision de la chanson se nomme Sennek ! Voici sa chanson !

Après Blanche l'an dernier, c'est au tour de la Flandres d'élire le candidat qui nous représentera au concours Eurovision de la Chanson qui se déroule à Lisbonne cette année.

C'est une chanteuse de 27 ans originaire de Louvain qui a été choisie.

Sennek (de son vrai nom Laura Groeseneken) interprétera pour la Belgique "A matter of time", un titre qu'elle a co-écrit avec Alex Callier d'Hooverphonic.

Après les deux excellentes quatrième places de Loïc Nottet et Blanche en 2015 et 2017, Sennek a déclaré aux media flamands qu'elle pensait pouvoir remporter le concours ! C'est tout le mal qu'on lui souhaite et le pays sera derrière elle pour sa première prestation en demi-finale le 8 mai !

En attendant, on vous propose de découvrir "A matter of time" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !