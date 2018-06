Nos terrasses préférées à Liège !

À liège, nous ne sommes pas dépourvus de bonnes adresses et nous en avons sélectionnés quelques-unes afin de répondre aux attentes de chacun. Il y en aura pour tous les goûts !

On commence par un bon plan avec des prix plus qu’abordables…

Grand Maison

Un endroit non loin du centre ville. Le café est délicieux et leur petite restauration maison est disponible toute la journée. Les patronnes prônent le locale et/ou bio et il y règne une ambiance décontractée.

Terrasse disponible également.

quai de la Goffe, 37





l’Atelier de Selys

Avec sa vue incroyable sur Liège, on se croirait presque sur une terrasse à Florence…

C’est celle du restaurant des Comtes de Méan, l’hôtel de luxe du Mont Saint Martin…

Saga Café

Un incontournable dans notre cité ardente. Le café-brasserie propose un menu complet avec une cuisine italienne appétissante.

Place des Carmes, 6

Le cloître

Le restaurant du musée de la vie Wallonne est situé dans cadre chaleureux pour une restauration ou un verre en terrasse !

C’est un projet " éco – design " puisque la décoration est entièrement et uniquement réalisée avec des matériaux de récupération."

La brasserie possède une cour intérieure et se transforme en été en une superbe terrasse.

la Caféière

Une ancienne boutique qui correspond bien au Quartier d’Outremeuse. Le thé et le café y sont torréfiés artisanalement. La terrasse très sympa et agréable. Surtout certains jeudi de mai à octobre pour les petits concerts en extérieur.

Rue Puits-en-Sock 118

Madame Boverie

Situé au cœur du parc du même nom.

Pot au Lait

Il est sans nul doute l’un des bars incontournables des liégeois et un must-see pour visiteurs de passage en cité ardente.

Pour une fois on ne va pas vous mettre les informations sur le blog. On reviendra sur les belles terrasses en province de Liège dans 2 semaines et on vous postera alors le tout sur oye-oye.be et sur les pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”.

La semaine prochaine?

Océane qui nous avait fait découvrir quelques bons glaciers nous revient avec quelques bons plans vegan et bio à Liège… Et cette fois il ne devrait pas y avoir de dégustation...