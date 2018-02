Nos fleuristes préférés en province de Liège

Oyé Oyé :

Qui dit Saint-Valentin dit fleurs et qui dit fleurs dit... Fleuriste ! Une fois n'est pas coutume, on va parler de ce beau métier qui comme celui de restaurateur a pour vocation d’apporter du bonheur. Et même si ça ne se mange pas, on aime quand même les fleurs...

On commence par Herstal avec

Sacha Fleurs

Carole Sacré est toujours de bonne humeur, et son commerce lui ressemble. On y trouve bien entendu tout ce qu’il faut en fleurs mais également un comptoir à chocolat, une belle sélection de vins, mais aussi d’huiles d’olives et de fleurs de sel.

Rue Elisa Demonceau 41 4040 Herstal - HO : 9h30 – 18h

JF : mercredi et dimanche sauf mercredi 14 février bien entendu.

Direction Huy...

Coloris

Le patron, Michaël Mathot, réalise beaucoup de décoration florale pour les évènements, mais aussi des montages avec des couleurs osées. Du " flashi " et des couleurs vives, des créations qui égayeront les endroits où elles atterriront .

Vous pouvez y retrouver également des vases ainsi que des bougies parfumées.

Avenue de Batta, 8b à 4500 Huy 85/711331

HO : Lu : 9-18h Ma à Sa : 9h-19h et dim et jours fériés : 9h-13h / JF : dimanche après midi

On descend sur Neupré...

Orkhis

Julien Riga est le fleuriste qui décore de nombreux mariages et communions dans dans la région. Vous y trouverez un énorme choix de plantes, de montage et de fleurs de saison. Un magasin dont la surface a d’ailleurs été multipliée par trois l’année passée.

Rue des deux églises 55B 4120 Neupré – Rotheux 04/3720132

HO : 9h-18h30 ve et sa : 9h-19h - JF:/

On part du côté de Malmedy où le Carnaval se déroulera la même semaine que la Saint-Valentin...

Green

Michaël Schyns est connu et reconnu pour s’inspirer des tons et couleurs de la nature pour ces montages et ses bouquets. Il utilise beaucoup de matériaux naturels comme les écorces, la mousse, le bois, mais aussi le béton dont le côté brut s’harmonise très bien avec la douceur des fleurs. C’est sans doute cette élégance qui lui permet de décorer chaque année les salles du Grand Prix de Formule 1 ou les 24h de Francorchamps.

rue devant les religieuses 33 4960 Malmedy

HO : 10-18h / JF : lu

Et on termine par Liège

Gerlin

Monsieur Gerlin, fleuriste épicurien depuis toujours en connait autant sur les fleurs que sur le vin italien qu’il propose dans sa boutique. Mais attention pas de la piquette que de grandes bouteilles. Monsieur Gerlin une vraie référence dans ce domaine.

rue des Guillemins 55 4000 Liège 04/2524511

HO : 8-19h dim 9-19h / JF : ma

Un petit dernier à deux pas de là…

Fiori Fleuriste

Un fleuriste de quartier qui mérite le déplacement avec des bouquets pour tous les budgets…

Rue Auguste Buisseret 18, 4000 Liège 04 252 23 06

HO: ma-jeu 9 à 18h30 et di 10 à 16h / JF: lu

On vous met toutes les informations détaillées sur www.oye-oye.be