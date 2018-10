Nolwenn sort un album de reprises folk intemporelles !

A peine un an après la parution de son dernier album "Gemme", Nolwenn annonce son retour ce 2 novembre avec la parution d'un album de reprises de grands standards de la musique folk !

Sobrement intitulé "Folk", il contiendra 13 titres dont voici le tracklisting :

1. Je ne peux plus dire je t'aime

2. So Far Away From L.A

3. Diabolo Menthe

4. Suzanne

5. Virages

6. Hollywood

7. Petite Fille De Rêve

8. Je t'aimais je t'aime et je t'aimerai

9. On est comme on est

10. La Rue Madureira

11. Marion les roses

12. Jolie Louise

13. Sacré Géranium



Le premier single sera la reprise du "So far away From L.A." de Nicolas Peyrac qu'on vous propose de découvrir tout de suite ci-dessous !

Vous retrouverez également Nolwenn dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !