Noël : les légumes, premières victimes du gaspillage alimentaire

Les légumes sont les premiers produits qui font les frais du gaspillage alimentaire au moment des fêtes de fin d'année, rapporte une étude Ipsos pour Interfel. La viande vient en deuxième position.

Foie gras, saumon, huîtres, dinde... Avec sa profusion de plats, les repas de fête amènent leurs lots de produits gaspillés. Les trois quarts des Français reconnaissent que le gaspillage alimentaire est une réalité à Noël, même s'ils ne sont que 28% à reconnaître y participer. Dans 58% de cas, ce sont les légumes qui sont le plus jetés, devant la viande (43%) et les desserts (41%).

Pour éviter de jeter, on connait les bons gestes, et notamment les recommandations en matière de conservation des fruits et légumes. 90% conservent la salade au frigo tandis que 84% savent qu'il faut garder bananes et oignons à température ambiante. Le bât blesse en ce qui concerne les avocats que seuls 67% de consommateurs conservent en dehors du réfrigérateur. 65% ont raison pour leur part de ranger poireaux et poivrons au frais. Cependant, un grand nombre fait l'erreur de conserver les tomates au frigo. Ils ne sont que 44% à les disposer à température ambiante.

D'autres réflexes sont adoptés pour éviter le gaspillage alimentaire. 79% de consommateurs planifient leur menu tandis que 59% partagent leurs achats avec des proches quand ils ont de grandes quantités.

En parallèle, cette étude Ipsos révèle que la clémentine est le fruit préféré en hiver (71%) tandis que pommes de terre (71%) et carottes (55%) sont les légumes vedettes.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, interrogées du 28 novembre au 5 décembre 2017.