Noël Jamet garde son titre de champion de France du cri de cochon!

La Pourcailhade était de retour ce dimanche à Trie-sur-Baïse dans les Hautes-Pyrénées après 6 ans d’interruption. Cette traditionnelle fête du cochon propose différentes animations, dont la célèbre élection du meilleur cri de cochon, pour le plus grand plaisir des touristes.

Noël Jamet, à nouveau champion de France

Le tenant du titre reste Noël Jamet, quintuple champion du monde, est désormais aussi champion de France 2018 du cri du cochon grâce à une prestation largement saluée par le public et le jury.

Comment s’est-il lancé dans ce hobby ?

Noël a passé son enfance dans la ferme de ses parents. Il a commencé à aimer les imitations et s’entrainait à imiter "Bourvil". Ce n’est que plus tard qu’il s’est mis aux bruits d’animaux. Et son secret pour perfectionner sa technique, c’est de rendre visite à des amis qui ont des cochons en Belgique et en France.

C’est quoi sa technique ?

Il a commencé à s’entrainer en 2004. Depuis, c’est machinal. Il parvient à reproduire plusieurs états de cochons tels que les cochons amoureux, la naissance et la mort… Son truc : Aspirer en prononcent les mots " oui oui oui ".

Pour écouter le résultat

Rendez-vous au mois de novembre à Mons où sera organisé le Championnat du monde du cri de cochon. En entendant, ces imitations sont à revoir dans la séquence…