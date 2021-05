Noé Preszow dans un live à fleur de peau, invite Blanche pour un duo sur une reprise de Brel

Noé Preszow a peut-être trouvé en la Basilique de Koekelberg, l’endroit idéal pour faire parler ses textes les plus profonds. La grandeur de l’édifice leur a rendu un caractère encore plus solennel, le tout magnifié par un accompagnement de cordes et un duo poignant avec Blanche.

À 26 ans, l’auteur-compositeur-interprète bruxellois est sur toutes les lèvres en France et pour cause : après avoir été plébiscité par les radios des services publics francophones en 2020, Noé Preszow transperce le cœur du public par sa poésie ajustée et ses thématiques universelles.

La plume des grands auteurs français conjuguée à l’épuration des couches sonores en studio, pour valoriser davantage les paroles : il est sans doute l’artiste qui rend l’hommage le plus authentique à la chanson française sur son premier album, À Nous. Ce disque sorti début avril 2021 confirme une chose : Noé est un véritable OVNI qui dresse un regard philosophique sur la société actuelle, au travers des questions existentielles, poussant la réflexion chez son public, bien plus loin que l’inarrêtable soif d’amour commune à tous les musiciens.