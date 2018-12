Nivelles, ville hôte et solidaire!

Nivelles, chef-lieu d’arrondissement, n’est pas que la capitale économique du Brabant wallon. Elle est aussi une ville solidaire qui a le vent en poupe. Depuis 13 ans, elle participe au Mois de la Solidarité Internationale et est toujours partante pour soutenir un événement de type caritatif.

Touchée comme tout un chacun par la pauvreté infantile, la Ville de Nivelles a souhaité s’engager activement auprès de Viva for Life en accueillant son studio de verre en décembre prochain… mais aussi en mobilisant tout son tissu économique, culturel, associatif et folklorique. C’est ainsi que le Centre culturel, l’Office du Tourisme, la Maison des Sports, Nivelles Commerces et tous les Nivellois se sont rapidement mobilisés et que de nombreuses écoles se sont rassemblées autour de cette magnifique campagne. Au final, ce n’est pas seulement la Ville de Nivelles qui soutient cette opération, c’est tout le Brabant wallon qui se mobilise !

Très concrètement, plusieurs événements sont organisés avec la collaboration de la Ville comme l’édition spéciale "la course de balles " !