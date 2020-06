Nivelles : un concert de carillon hors du commun chaque dimanche de l’été

Amateurs d’instruments de musique originaux, voici un événement insolite qui va vous faire vibrer !

C’est un événement un peu atypique qui va se dérouler à Nivelles cet été. En juillet et août, la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles fera en effet résonner son carillon pour le plus grand bonheur de ses habitants et des curieux de passage ! Les carillonneurs de renommée internationale s’alterneront tous les dimanches de l’été de 16h à 17h pour proposer un concert hors du commun et ainsi mettre à l’honneur cet instrument typique de chez nous et des pays alentour (on retrouve aussi des carillons en France, au Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse).

Un véritable instant de bonheur et d’originalité où tout est prévu pour respecter les mesures de sécurité, puisque des emplacements assis seront prévus dans le cloître de la collégiale pour que les visiteurs puissent suivre, sur un écran TV, le jeu du carillonneur.