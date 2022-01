Nikos Aliagas reprend Claude François à la télévision grecque : "Un moment musical unique"

L’animateur franco-grec était de retour dans son pays d’origine pour un show musical intitulé Just the Two Of Us. En duo avec un chanteur professionnel, il a repris It’s a Man’s Mans' Man’s World de James Brown mais aussi Comme d’habitude de Claude François. Son passage a laissé sans voix le public et la production.

La musique, il la vit intensément depuis une vingtaine d’années. Animateur des deux plus célèbres émissions de chant françaises, Nikos Aliagas a aussi toujours aimé faire vibrer ses cordes vocales sur scène.

Pour le Nouvel An, il s’est offert un petit duo dans Just the Two Of Us, l’adaptation grecque d’une compétition de chant britannique qui propose des duos de chanteurs professionnels et de personnalités. Son apparition, diffusée sur la chaîne Alpha TV, a été remarquée et saluée par la production de l’émission.