Nicole Kidman : Comment son mari réagit-il lorsqu’il découvre ses scènes de sexe ?

Dans une récente interview pour E ! News, média californien de pop culture, Nicole Kidman, connue pour ses rôles dans Moulin Rouge , Eyes Wide Shut ou encore Big Little Lies , a évoqué plusieurs sujets personnels, dont la manière dont son mari gérait le fait qu’elle tourne des scènes de sexe pour les besoins des films dans lesquelles elle joue. Elle y explique que le chanteur n’est absolument pas jaloux, il est même très compréhensif et sourcille à peine lorsqu’il découvre les scènes.

L’actrice australo-américaine de 54 ans explique que Keith Urban a également sa propre carrière sur laquelle il est très concentré, et n’interfère pas dans celle de sa femme. "Mon mari est un artiste, il comprend tout à fait. Il ne s’implique pas là-dedans. Il découvre le film ou la série à la fin, quand c’est un produit fini et monté, et a donc un regard vierge. Il ne lit aucun de mes scripts et il ne sait vraiment pas ce qu’il se passe sur le tournage. Finalement, il ne sait pas grand-chose de ce que je fais vraiment.", explique-t-elle lors de l’interview. Quinze ans de mariage heureux pour les deux stars donc, également parents de deux filles de 13 et 10 ans : Sunday Rose et Faith Margaret.