Nic et Flup vous emmènent à la brocante

C'est l'heure de sortir vos cahiers et de pousser les portes de la Zwanze Academy...

Ce lundi soir, Nic et Flup vous emmènent sur le vieux marché. Les Bruxellois aiment aller à la brocante. On y trouve des "brol", des "bucht" et des "vlek". Vous ne connaissez pas la différence entre ces trois mots bruxellois? Nic et Flup vous l'explique dans la Zwanze Academy! Après avoir écouté cette séquence l'expression: " Dans le brol tout n’est pas du bucht. Mais le bucht peut devenir du brol", n'aura plus aucun secret pour vous!

