Needbe est une plateforme de matching entre les employeurs et les étudiants permettant à ces derniers de trouver un emploi gratuitement. Sauf que pour une fois, ce sont les employeurs qui doivent faire le premier pas ! Laura Diliberto, Business development manager de Needbe : "L'étudiant s'inscrit gratuitement sur la plateforme et remplit un profil avec le plus d'informations possibles. Il doit expliquer sa formation, son expérience, les secteurs dans lesquels il aimerait travailler, son âge... Ensuite, il doit attendre d'être contacté par l'employeur. De son côté, l'employeur se connecte aussi gratuitement sur la plateforme, coche des filtres et recherche l'étudiant dont il a besoin en fonction du secteur, de la localisation... Les profils s'affichent et il peut choisir les étudiants qu'il désire contacter".

Aujourd'hui dans "Quoi de neuf", on vous a fait découvrir la start-up " Needbe ", LE site de rencontre pour les employeurs et les jobistes. Vous êtes toujours à la recherche d'un emploi ? "Needbe" peut vous aider !

Vérification des différents profils

On vous rassure tout de suite, Needbe vérifie la véracité des profils : "Dès qu'il y a un contact entre l'employeur et l'étudiant, on vérifie si l'étudiant est bien inscrit dans une école et si la prise de contact se passe bien. Quant à l'employeur, une fois qu'il est inscrit, nous vérifions son identité, nous avons plein d'informations sur l'entreprise et nous pouvons nous assurer que l'employeur est sérieux".

Une fois le contact établi, Needbe a fait son travail et n'interfère plus : "Nous les mettons uniquement en relation. Ensuite, ils peuvent se rencontrer ou se téléphoner pour avoir plus d'informations sur le job en question mais tout ce qui est administratif est géré par l'employeur".