Ne ratez pas le salon du mariage "Marry me!"

Loin des clichés

" Marry Me! " vous propose une version fraiche et décalée du mariage. Depuis 7 ans, les futurs mariés viennent y trouver ’inspiration et rencontrer des spécialistes et créateurs afin de les guider et les conseiller. Du faire-part à la robe jusqu’à la déco de table, vous y trouverez tout dans les moindres détails pour créer un mariage personnalisé à votre image.